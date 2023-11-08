Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией по случаю Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, публикация размещена в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях. В ней приводится отрывок из государственного гимна Азербайджана.

"Поздравляем наших братьев азербайджанских тюрок с 8 Ноября - Днем Победы и передаем нашим братьям самые искренние чувства", - говорится в публикации, сопровожденной хештегом #TekMilletİkiDevlet.