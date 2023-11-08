https://news.day.az/politics/1613024.html Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ - ФОТО
Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ - ФОТО
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией по случаю Дня Победы Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, публикация размещена в официальных аккаунтах министерства в социальных сетях. В ней приводится отрывок из государственного гимна Азербайджана.
"Поздравляем наших братьев азербайджанских тюрок с 8 Ноября - Днем Победы и передаем нашим братьям самые искренние чувства", - говорится в публикации, сопровожденной хештегом #TekMilletİkiDevlet.
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