День Победы Азербайджана отметили на “Times Square” в Нью-Йорке

На знаменитой площади "Times Square" и других местах Нью-Йорка проведена информационная акция, посвященная 8 Ноября - Дню Победы, передает Day.Az.

В ходе мероприятия, организованного Азербайджано-американской федерацией молодежи при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по центральным улицам Нью-Йорка передвигался автомобиль с LED экраном, на котором были отражены такие лозунги, как "Карабах - это Азербайджан!", "Aзербайджан - мультикультуральная страна!", "Aзербайджан - родина ряда этнических и национальных меньшинств!", и краткая информация.

В рамках акции было уделено внимание также минной проблеме на территориях Азербайджана, отказу в предоставлении точных карт, превращению сотен азербайджанцев в жертв мин. На LED экране демонстрировались статистические данные, касающиеся мин, такие лозунги и призывы, как "Жизнь, свободную от мин!", "Из Карабаха миру: скажем минам НЕТ!", "Вспомни потери Карабаха: взывай к миру без мин!".

Жителям города, проявившим интерес к акции, была представлена дополнительная информация о нашей стране.