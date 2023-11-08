Улица в Анкаре переименована в "Бульвар шехидов Карабаха"

Одна из улиц Анкары получила название "Бульвар шехидов Карабаха".

Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

В Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций сообщили, что этот шаг был сделан накануне третьей годовщины Дня Победы Азербайджана.

"В письме от 24 октября 2023 года от имени руководителя отдела по техническим работам (Fen İşləri Dairəsi) столичного муниципалитета Анкары Азиза Мурата Сейрека, говорится, что в связи с этим в муниципалитет поступило официальное обращение от Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций. В обращении было предложено присвоить одной из улиц Анкары название "Шехиды Карабаха" в целях увековечения заветной памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Решением столичного муниципального совета и утверждением губернатора Анкары 1419-я улица, расположенная на границе кварталов Шекер и Шехид Осман Авджи в районе Этимесгут, была переименована в "Бульвар шехидов Карабаха"", - говорится в сообщении федерации.

Отметим, что в октябре во время встречи руководства Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций с председателем столичного муниципалитета Анкары Мансуром Явашем было доведено до внимания предложение о присвоении одной из центральных улиц или парков столицы Турции названия "Шехиды Карабаха". Мэр пообещал, что на первом заседании совета этот вопрос будет вынесен на обсуждение.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.