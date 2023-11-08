Вдвойне радостно отмечать День Победы на родной земле

Отмечать День Победы на родной земле - это двойная радость.

Как передает Day.Az, об этом в среду Trend заявил житель Лачина Назим Алиев.

Он отметил, что в течение 30 лет был вынужденным переселенцем.

"И вот сегодня я на родной земле. Наше государство создало здесь для нас все условия. Каждый житель Лачина с большой радостью празднует победу Азербайджана. Пусть Всевышний хранит Президента Ильхама Алиева, помилует души наших шехидов и исцелит ветеранов. Ценой их усилий, жизни и крови мы сегодня находимся на родной земле и радуемся победе", - добавил Н.Алиев.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.