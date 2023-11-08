Джахит Багчы посетил Аллею шехидов

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы по случаю 8 ноября - Дня Победы посетил Аллею шехидов.

Как передает АПА, публикацией об этом посол поделился на платформе "X".

"Мы находимся на Аллее шехидов по случаю третьей годовщины Победы в Карабахе и праздника Победы. С праздником, Азербайджан!",- говорится в публикации.