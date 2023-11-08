Исторические праздники Азербайджана и Турции отмечены в Цюрихе концертом “Семь бриллиантов”

В швейцарском городе Цюрих в рамках 100-летнего юбилея основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и Турецкой Республики, дней Победы и Флага Азербайджана состоялся вечер классической музыки под названием "Семь бриллиантов", посвященный тюркским традициям.

На музыкальном вечере, организованном Обществом дружбы, культуры и солидарности азербайджанцев Швейцарии совместно с Турецким музыкальным обществом Цюриха при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в знаменитом концертном зале "Swiss Arena", присутствовали представители дипломатического корпуса и любители искусства.

Выступивший перед концертом генеральный консул Турции в Цюрихе Эмре Уйгун выразил организаторам и всем, кто их поддерживал, признательность за неоценимый вклад в укрепление братских связей и сотрудничества между тюркскими государствами. Oн отметил, что "Семь бриллиантов" - это не просто концерт, а посул зиждущегося на общих корнях путешествия, начинающегося с различных географических регионов.

Члены ансамбля, художественным руководителем которого является азербайджанский композитор Эльмир Мирзоев, - Меруерт Туленова (флейта, Казахстан), Эрика Варга (кларнет, Венгрия), Парвин Ашари (арфа, Азербайджан), Элеонора Котлибулатова (фортепиано, Узбекистан), Айкен Айтбай (скрипка, Казахстан), Ягмур Текин (виола, Турция) и Нурайым Джолбунова (вилончель, Кыргызстан) представили концертную программу под названием "Семь бриллиантов" на основе поэмы великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви "Семь красавиц" и одноименного балета выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева.

Отметим, что это название объединило семь известных исполнителей стран-участниц Совета сотрудничества Организации тюркских государств (Aзербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Венгрии). В концертной программе музыканты наилучшим образом продемонстрировали культурное разнообразие своих народов. В каждой ноте и музыкальном произведении местных композиторов содержался посыл мира и дружбы народов для планеты.

После концерта зрители расценили это культурное событие как яркий пример способности искусства объединить народы и культуры.