Милли Меджлис опубликовал пост по случаю Дня победы

На официальных страницах Милли Меджлиса в социальных сетях был опубликован пост по случаю Дня победы 8-го ноября.

Как передает Day.Az, в посте в связи со славной годовщиной Победы с признательностью упоминаются подвиги наших героических детей, деяниями которых был добыт наш триумф в Отечественной войне и наша гордость и за Победу, и за них. С любовью вспоминаются наши шахиды, положившие свои жизни за свободу и территориальную целостность нашей страны.