https://news.day.az/politics/1613066.html Милли Меджлис опубликовал пост по случаю Дня победы - ФОТО
Милли Меджлис опубликовал пост по случаю Дня победы - ФОТО
На официальных страницах Милли Меджлиса в социальных сетях был опубликован пост по случаю Дня победы 8-го ноября.
Как передает Day.Az, в посте в связи со славной годовщиной Победы с признательностью упоминаются подвиги наших героических детей, деяниями которых был добыт наш триумф в Отечественной войне и наша гордость и за Победу, и за них. С любовью вспоминаются наши шахиды, положившие свои жизни за свободу и территориальную целостность нашей страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре