Трагедия в голове мэра Парижа Анн Идальго

Автор: Байрам Эльшадов

Мэр Парижа Анн Идальго, в свое время активно помогающая армянским сепаратистам, никак не может найти себе места. Окончательный крах сепаратистского режима в Карабахе имел эффект "холодного душа" для Идальго, в голове которой продолжает разворачиваться трагедия.

Не имея возможности изменить ситуацию в пользу своих армянских кумиров, мадам Идальго принялась заниматься имитацией бурной деятельности. Ну а как иначе, ведь надо же регулярно пополнять немалое личное состояние, которое мэр Парижа накопила благодаря щедрому армянскому лобби.

Для этого мадам Идальго нашла себе компаньона в виде Луиса Морено Окампо, бывшего прокурора Международного уголовного суда. О котором никто бы и не вспомнил, если бы не его скандальный доклад, о так называемом "геноциде" во время якобы "блокады" Лачинской дороги. Армянскую ложь в докладе Окампо пришлось опровергать даже самому президенту Эммануэлю Макрону. Напомним, что отвечая на вопрос журналиста французского издания Le Point о докладе Окампо, в котором тот расценивает ситуацию в Карабахе как "геноцид", Макрон опроверг эту армянскую байку. "Я бы воздержался от слишком поспешного употребления этого термина", - сказал французский лидер.

Но мадам Идальго с грустью на лице продолжала изливать свою душу неоднозначному собеседнику. Ей видите ли, стало обидно за задержание Рубена Варданяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и прочих бандитов, которых совершенно заслуженно ждет долгий тюремный срок за содеянные преступления. Что ж, никто не запрещает приехать мэру Парижа в Азербайджан и навестить преступников, если так неймется.

Ну а вишенкой на торте стало заявление Идальго о предоставлении карабахским армянам гражданство Парижа. Видимо представитель Социалистической партии не понимает, чем закончится такая медвежья услуга для нее самой. Во-первых, в Париж хлынут не только проживающие в Карабахе армяне, но и армяне Армении, которые являются носителями одинаковых паспортов. Во-вторых, это приведет к всплеску безработицы в Париже, где ситуация "что ни день, то протесты". Терпеть приезжих нахлебников парижане уж точно не станут. А это значит, что либо в результате очередных протестов, либо по итогам следующих выборов мадам Идальго придется расстаться с креслом мэра Парижа. И трагедия в голове любительницы армян может завершиться трагичным концом в политической карьере.

И винить себя в этом мадам Идальго уже будет поздно.