Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы

С огромным чувством гордости поздравляем Азербайджан с третьей годовщиной Великой Победы.

Как передает Day.Az, об этом по случаю Дня Победы написал в своем аккаунте в соцсети X бывший министр иностранных дел Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу.

Он поздравил Азербайджанское государство и народ: "Мы чтим память наших шехидов и благодарны нашим героическим воинам и гази. Мы, как одна нация - два государства, всегда рядом с Азербайджаном".