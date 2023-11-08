https://news.day.az/politics/1613084.html Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО
С огромным чувством гордости поздравляем Азербайджан с третьей годовщиной Великой Победы.
Как передает Day.Az, об этом по случаю Дня Победы написал в своем аккаунте в соцсети X бывший министр иностранных дел Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу.
Он поздравил Азербайджанское государство и народ: "Мы чтим память наших шехидов и благодарны нашим героическим воинам и гази. Мы, как одна нация - два государства, всегда рядом с Азербайджаном".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре