Маразм от армянского чушки в роли посла ЕС

Автор: Мехти Ахмедзаде

Посол Армении в Бельгии, руководитель представительства Армении в ЕС Тигран Балаян совсем слетел с катушек. Выступая на конференции в присутствии нескольких представителей ЕС невысокого ранга наговорил столько лжи, столько откровенных глупостей, что присутствующие не покинули зал только из-за правил этикета. Слушать маразматическую, наглую речь армянского чушки было действительно тяжело, ибо зловоние долетало до каждого угла немноголюдной аудитории.

Что наговорил Балаян?

По словам Тигран-джана, необъяснимо и шокирующе, что, несмотря на сотни сигналов тревоги и предупреждений уважаемых правозащитных организаций и международных юристов, таких как достопочтенный(?) мистер Окампо, в Карабахе была якобы проведена "этническая чистка" на глазах у бдительного международного сообщества. Балаян также называл войну 2020-го года агрессией, что является нонсенсом, ибо освободительная война на своей же территории не может называться агрессией, и удивился, почему Международный суд не издавал юридически обязывающих распоряжений Азербайджану.

Называть коррумпированного с ног до головы Окампо достопочтенной личностью уже является своего рода комедией. Не раз было доказано, что его т.н. "доклад" имел предвзятый характер. Господин "достопочтенность" раздул из мухи слона просто потому, что ему заплатили хорошенькую сумму. Кроме того, это подтвердил ведущий юрист и эксперт в области международного права, советник юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксон, назвавший "доклад" Окампо заказным фейком.

Что же до международного сообщества, которое Балаян, подлизываясь, называет бдительным, то таковым она априори не является, ибо никакой бдительности оно не проявило на протяжении 30 лет оккупации Карабаха, когда Армения творила чудовищные преступления, разрушала азербайджанские города, села, дома, убивала азербайджанцев. И армянской стороне была выгодна такая слепота. А теперь, когда оккупация прервана и справедливость восторжествовала, Балаян начал глагольствовать о бездействии мирового сообщества.

Идем дальше по словам представителя РА в ЕС.

"Азербайджан с гордостью хвастается, что он решил проблему Нагорного Карабаха с применением грубой силы. И его не волнуют никакие звонки или заявления извне. Даже резолюции, принятые в этом самом здании, называются бесполезными бумажками".

А что тут удивительного? Международное право всегда было на стороне Азербайджана - весь мир признавал Карабах азербайджанской территорией, но конфликт пытались затянуть до бесконечности. ОБСЕ и другие ответственные за переговорный процесс организации проявили халатность, не давая вопросу найти свое законное решение. Баку всегда выступал за мир и переговоры, но терпение есть у всех и Армения переполнила эту чашу. Азербайджану пришлось решить вопрос силой и конфликт остался позади, а далее по инициативе азербайджанской стороны было предложено подписать мирный договор, провести делимитацию границы, открыть коммуникации, что создаст благоприятную среду на Южном Кавказе для всех, в том числе и для Армении, экономика которой три десятка лет находится в стагнации по ее же вине. Был также предложен план реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество.

Азербайджан, в отличие от Армении, сильное и независимое государство, участвующее в региональных проектах и крупной геополитике и никто не имеет никакого права вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Собственно поэтому все попытки армянской стороны и ее подружек, наподобие Франции, оказать давление на нашу страну всякими кривыми и косыми резолюциями потерпели крах. Для нас бумажка будет по-прежнему являться бумажкой, если написанное на ней не имеет никакого смысла и основания.

"Наша задача состоит в том, чтобы использовать все возможные юридические средства из нашего арсенала, чтобы привлечь Баку к ответственности за этнические чистки и тяжкие военные преступления".

Какие этнические чистки? Никто насильно не выселял армян из Карабаха, что бы это называлось этнической чисткой. Как мы напомнили выше, было предложено реинтегрироваться на правах граждан Азербайджана. Что сделали армяне? Они решили собрать вещи и добровольно уехать. Уехали без проблем, без выстрела в спину. А как уходили азербайджанцы из Карабаха в период Первой войны? Армянские боевики стреляли в спину, убивали детей, женщин, стариков. Те, кому удалось сбежать, сбежали босиком, не взяв ничего. Вот, что такое этническая чистка.

"Азербайджан должен заплатить за все, должны быть наложены индивидуальные санкции. Если преступления останутся безнаказанными, они обречены на повторение снова".

Ну-ну. Никаких преступлений не было, чтобы они повторялись. Поэтому санкций Армения так и не дождется. Кстати, а когда Армения собирается платить по счетам за уничтоженные города, села, дома, культурное наследие, кладбище и памятники? За сломанные судьбы ни в чем не повинных азербайджанцев, которые были изгнаны с родных земель?

Вот такие нынче недалекие от ума людишки представляют Армению на дипломатическом поле. А потом удивляются, почему весь мир не торопится поддерживать эту страну, из которой все еще доносятся отголоски реваншизма.