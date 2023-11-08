Страны "Большой семерки" поддерживают продвижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Страны "Большой семерки" (G7) поддерживают продвижение прочного мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).
"Мы подчеркиваем нашу поддержку продвижению долгосрочного и прочного мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности", - говорится в заявлении.
Отметим, что встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) состоялась 7-8 ноября в Токио. Во встрече под председательством министра иностранных дел Японии Йоко Камикавы приняли участие главы МИД США, Канады, Германии, Италии, Англии и Франции.
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