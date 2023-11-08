Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш поздравил азербайджанский народ, сообщает в среду Day.Az.

В поздравительной публикации на официальной странице в социальной сети X Нуман Куртулмуш подчеркнул, что победа в Карабахе, помимо освобождения оккупированных земель, породила в регионе надежды на постоянный мир, стабильность и сотрудничество.

"Поздравляю братский Азербайджан, героически освободивший свои земли, находящиеся под оккупацией, с 8 ноября - Днем Победы!

Мы чтим память шехидов, отдавших свои жизни за эту победу, выражаем благодарность ветеранам", - говорится в публикации.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.