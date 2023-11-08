МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Министерство иностранных дел Турции поделилось публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как сообщает в среду Day.Az, публикация сделана на странице ведомства в социальной сети Х.

"В третью годовщину освобождения Карабаха мы с энтузиазмом отмечаем День Победы наших братьев-азербайджанцев.

Мы с благодарностью вспоминаем героев, погибших на пути к победе, а также ветеранов войны", - говорится в публикации МИД Турции.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.