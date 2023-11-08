Проведенные ВС Азербайджана в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера увенчали уникальную победу

Антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные ВС Азербайджана в сентябре текущего года в Карабахе, увенчали эту уникальную победу, достигнутую за счет огромного труда и самоотверженности под Вашим верховным главнокомандованием.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 8 ноября - Дня Победы.

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