Состоялось открытие Лачинского районного отделения СГБ

8 Ноября - в День Победы состоялась церемония открытия административного здания Лачинского районного отделения Службы государственной безопасности (СГБ), передает в среду Day.Az со ссылкой на СГБ.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящим в состав Восточно-Зангезурского экономического района Масим Мамедов, руководящие сотрудники СГБ и руководители правоохранительных органов района.

Сначала участники мероприятия осмотрели фотостенд в фойе здания, где представлены различные периоды политической деятельности Великого Лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, затем в реконструированном в соответствии с современными стандартами здании, близко ознакомились с всесторонними условиями, созданными для того, чтобы сотрудники могли эффективно организовать свою службу и постоянно расширять свои оперативные возможности.

Было отмечено, что сдача в эксплуатацию такого административного здания является очередным проявлением внимания и заботы Победоносного Главнокомандующего Ильхама Алиева к органам безопасности, от имени личного состава Службы была выражена благодарность главе государства.