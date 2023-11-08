https://news.day.az/politics/1613177.html Эрдоган поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы - ФОТО
Эрдоган поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсети публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана, передает в среду Day.Az.
"От всего сердца поздравляю братский Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы. Карабах - земля Азербайджана", - отмечается в публикации.
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