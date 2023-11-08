Эрдоган поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился в соцсети публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана, передает в среду Day.Az.

"От всего сердца поздравляю братский Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы. Карабах - земля Азербайджана", - отмечается в публикации.