Невозможное возможно: доказано стратегией Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

В Азербайджане отмечается День Победы. Это общенациональный праздник. В этот день на различных улицах и проспектах Баку прошли марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров. Кроме того, в городах Гянджа, Барда, Физули, Лачин и Зангиланском районе также прошли марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Да, это была священная война и блестящая победа азербайджанского духа, мужества, патриотизма. Симбиоз всех этих качеств помог нам достичь главной цели в 44-дневной войне, которая началась 27 сентября 2020 года по причине непрекращающихся провокаций со стороны руководства Армении. В ходе этой войны под контроль Вооруженных сил Азербайджана перешли 5 городов (Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Шуша), 4 посёлка и 240 сёл, был восстановлен контроль над азербайджано-иранской границей.

Но, в ходе 44-дневной войны, Азербайджан не стал освобождать Ханкенди. Прекрасно помню, как скептики, особенно из разных зарубежных стран, ставили под сомнение то, что Азербайджану удастся полностью восстановить свой суверенитет и свою территориальную целостность, вернув под свой контроль Ханкенди и всю Карабахскую экономическую зону.

Все эти скептики совершили свою традиционную ошибку и не учли главного- у руля Азербайджана стоит политический деятель мирового масштаба. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно доказывал, что он прекрасно знает, что, как и когда нужно делать. И то, что сегодня военный парад состоялся в освобожденном Ханкенди- еще одно тому яркое доказательство. Но тогда, три года назад, азербайджанский народ праздновал освобождение великой Шуши, которую глава нашего государства справедливо назвал "короной Карабаха".

Прекрасно помню, какой шок был в Армении и в рядах мирового армянства после освобождения нашей армией Шуши. Официальный Ереван отчаянно скрывал правду от своего народа, врали и обслуживающие мировое армянство пропагандисты из разных стран мира. Дошло и до просто маразматических призывов. "Армейское командование Карабаха должно составить срочный план окружения и уничтожения диверсионных групп азербайджанской армии, просочившихся в Шушу. Ситуация весьма опасная, и нужны нестандартные, внезапные решения", верещал тогда в прошлом заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС СССР, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц.

Он, как и многие в РА, просто не могли поверить в окончательное и бесповоротное фиаско армянской военщины. Время доказало, насколько они были далеки от понимания новых реалий. Время, рассуждая шире, дало ответы на все вопросы. "В то время наши Вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь - на центральной площади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг", - отметил сегодня глава нашего государства, вспоминая события трехлетней давности.

И снова ловишь себя на простой мысли, что невозможно оспорить все им сказанное. Остается лишь поражаться политической прозорливости, дальнозоркости, опыту Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Замечу лишь, что на параде в Ханкенди была продемонстрирована армянская военная техника, взятая азербайджанскими ВС в качестве трофея. Это было важно для очередной демонстрации того, что нам противостояли никакие не "мирные граждане", а хорошо вооруженные армянские незаконные формирования.

Их продолжали финансировать и вооружать как руководство РА, так и мировое армянство, даже после окончания 44-дневной войны. Но каков был итог всей этой провокационной деятельности? Весь мир может это увидеть. Карабахская хунта самораспустилась, ее бывшие руководители находятся в Баку и ждут справедливого суда над собой, а в Ханкенди прошел военный парад, посвященный Дню Победы.

"Азербайджанский народ на протяжении многих лет в период оккупации бил в одну точку, чтобы наши земли поскорее были освобождены от оккупантов. Мы приближали этот священный день каждый день, каждый час своим трудом, своей работой", - заявил сегодня в освобожденном Ханкенди Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. Как видим, блестящий стратег и тактик, победоносную политику которого признают и изучают во всем мире, ни словом не обмолвился о своей личной заслуге в историческом триумфе Азербайджана.

И так было всегда. Вспомним, что сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, ровно год назад, в такой же День Победы. "Мы восстановили не только нашу территориальную целостность, но и нашу национальную гордость. Поэтому, дорогие военные, мы в долгу перед вами, в долгу перед десятками тысяч таких же солдат, офицеров, как вы, и азербайджанский народ это хорошо знает. И я, как Верховный главнокомандующий, горжусь вами".

Это был самый важный, трогательный момент в выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это были слова полководца, который гордится своим войском. Это были слова отца, который гордится своими сыновьями. И то, что во главе нашего государства такая историческая личность - гарантия новых, блестящих успехов Азербайджана.