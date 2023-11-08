https://news.day.az/politics/1613183.html Постеры в честь Дня Победы Азербайджана перед штаб-квартирой ООН и на Таймс Сквер в Нью-Йорке - ФОТО - ВИДЕО
Постеры в честь Дня Победы Азербайджана перед штаб-квартирой ООН и на Таймс Сквер в Нью-Йорке - ФОТО - ВИДЕО
Перед штаб-квартирой ООН и на знаменитой площади Таймс Сквер в Нью-Йорке размещены постеры в честь Дня Победы Азербайджана.
Как передает Day.Az, жителям города, проявившим интерес к акции, была представлена дополнительная информация об Азербайджане.
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