Постеры в честь Дня Победы Азербайджана перед штаб-квартирой ООН и на Таймс Сквер в Нью-Йорке

Перед штаб-квартирой ООН и на знаменитой площади Таймс Сквер в Нью-Йорке размещены постеры в честь Дня Победы Азербайджана.

Как передает Day.Az, жителям города, проявившим интерес к акции, была представлена дополнительная информация об Азербайджане.