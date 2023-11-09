Мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага

В связи с третьей годовщиной Победы Азербайджана в Отечественной войне мост султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага, сообщает в понедельник Day.Az.

Ночью мост засиял синим, красным и зеленым цветами.