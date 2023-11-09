https://news.day.az/politics/1613189.html Мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага
Мост Султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага
В связи с третьей годовщиной Победы Азербайджана в Отечественной войне мост султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага, сообщает в понедельник Day.Az.
Ночью мост засиял синим, красным и зеленым цветами.
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