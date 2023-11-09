https://news.day.az/politics/1613198.html Назначен новый посол США в Азербайджане
Назначен новый посол США в Азербайджане
Сенат США одобрил кандидатуру Марка Либби на пост посла в Азербайджанской Республике.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-галерее Сената.
Согласно информации, кандидатура Марка Либби была одобрена путем голосования.
Отметим, что 25 мая президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нового посла в Азербайджане.
До июня 2021 года он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах миссии США при Европейском союзе в Брюсселе.
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