Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ

Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.

Как передает Day.Az, об этом написано в социальной сети "X".

В публикации посольство поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага.