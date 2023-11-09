https://news.day.az/politics/1613203.html Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ
Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ
Посольство Израиля в Азербайджане поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.
Как передает Day.Az, об этом написано в социальной сети "X".
В публикации посольство поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага.
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