Сотрудничество Турции и Азербайджана в Карабахе стало вдохновением для всего тюркского мира.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в эксклюзивном заявлении TurkicWorld сказал турецкий эксперт Джахит Туз.

"Карабах был проблемой не только Азербайджана, но и всего тюркского мира. Армения при поддержке некоторых стран вторглась на азербайджанские земли, совершив Ходжалинский геноцид и другие подобные массовые убийства. В 2020 году Азербайджан, путем реализации мудрой политики, освободил свои земли от оккупации. Сила азербайджанского государства заключается не только в его военной, но и политической мощи в регионе. Результатом этого стало то, что в очень короткий срок Азербайджан смог освободить свои земли от армянской оккупации", - заявил турецкий эксперт.

Он также подчеркнул, что Турция, как и всегда, всеми силами была рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе.

"Я думаю, что сотрудничество тюркских государств имеет важное значение во многих отношениях. В первую очередь, тюркские государства показали всему миру, на что они способны, когда собираются вместе. Во-вторых, когда тюркские государства объединяются, они демонстрируют всему миру, что больше не признают никакой силы над собой. В-третьих, я думаю, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в Карабахе стало источником вдохновения для всего тюркского мира. На самом деле встречи, проводимые по случаю третьей годовщины освобождения Карабаха от оккупации, очень важны для того, чтобы все тюркские страны работали под одной крышей. Как известно, 3 ноября в Казахстане состоялся саммит Организации тюркских государств. Это означает, что тюркский мир потихоньку объединяется. Фактически, ситуация в Карабахе является важным примером успеха, который объединит тюркский мир по многим вопросам, таким как общая валюта, алфавит, военная мощь и, возможно, общая политическая сила в будущем", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в результате всего этого сотрудничество между тюркскими государствами в дальнейшем будет развиваться в более широком масштабе.

"Теперь девиз "Одна нация - два государства" проявляется во всех сферах между двумя братскими странами. Верю, что в будущем большое сотрудничество будет осуществляться не только между Турцией и Азербайджаном, но всеми тюркскими государствами", - добавил Джахит Туз.