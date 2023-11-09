Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Победы

Министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 8 ноября - Днем Победы.

Как сообщает в четверг Day.Az, в поздравлении говорится:

"Господа офицеры, прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы и гражданские служащие!

Сердечно поздравляю Вас с 8 ноября - Днем Победы, считающейся самой славной страницей в нашей военной истории, желаю каждому из вас успехов в священной и почетной службе во имя дальнейшего повышения обороноспособности Азербайджана.

Создание единого командования в азербайджанской армии, являющейся гарантом суверенитета, независимости, обороны и безопасности нашей страны, формирование нашей армии как регулярной и выдвижение вопросов военного строительства в качестве приоритетных - результат смелых шагов, предпринятых в этом направлении общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым.

Благодаря Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженных сил Ильхаму Алиеву, успешно продолжившему политический курс великого лидера в области строительства армии, наша армия сегодня вошла в число сильнейших армий мира. Это делает каждого из нас счастливым и гордым. Результатом высокого внимания и заботы Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является то, что обороноспособность нашей страны с каждым днем растет, а единство народа, государства и армии становится монолитным.

Большие достижения, достигнутые в направлении повышения обороноспособности нашей республики, а также проведенные в армии широкомасштабные реформы, учения, успешные крупномасштабные контрнаступательные операции против вражеских провокаций еще больше укрепили волю личного состава к победе. 2020 год вошел в историю азербайджанской армии, как Год Победы.

В начавшихся под руководством победоносного Верховного главнокомандующего контрнаступательных операциях против диверсантов армянских вооруженных формирований в 44-дневной Отечественной войне, отважная азербайджанская армия освободила наши исторические земли, которые почти 30 лет оставались под вражеской оккупацией. Благодаря мудрой и дальновидной политике Верховного главнокомандующего, а также мощи нашей армии была восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Масштабные провокации армянских вооруженных формирований, вновь совершенные на границе 12-14 сентября прошлого года, были предотвращены решительными ответными мероприятиями, предпринятыми азербайджанской армией. Успешно завершились антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября этого года против незаконно дислоцированных в Карабахе соединений ВС Армении и армянских незаконных вооруженных формирований. Вооруженные формирования сепаратистов, создававшие угрозу территориальной целостности и суверенным правам нашей республики, были уничтожены подразделениями нашей армии.

На освобожденных от оккупации территориях, где с величием развевается наш трехцветный флаг - один из главных атрибутов нашей государственной независимости, отважная азербайджанская армия, еще больше укрепляя свои позиции, вносит достойный вклад в программу "Великое возвращение" и осуществление восстановительно-строительных работ на самом высоком уровне.

Еще раз сердечно поздравляю каждого из вас с 8 ноября - Днем Победы, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, успехов в почетном служении Родине - независимому Азербайджанскому государству", - говорится в поздравлении Закира Гасанова.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.