Для достижения мирного соглашения Армения должна выполнить свои обязательства

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией станет возможным только в том случае, если Ереван перестанет имитировать свое участие в мирном процессе, конструктивно займется проектом, представленным Азербайджаном год назад и основанным на пяти основных принципах международного права.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому изданию "Adnkronos".

Эльчин Амирбеков отметил, что положительный результат мирного соглашения будет зависеть от уровня искренности армянского правительства, которое придерживается двойного подхода. Армянская сторона, с одной стороны, говорит о желании заключить мирное соглашение, а с другой - начала дипломатическую войну против Азербайджана.

"В последние дни представители армянских властей, находящиеся с визитом в Италии, злоупотребляют различными международными платформами, такими как Совет Безопасности ООН, Европейский парламент, Европейский союз, и политизируют этот вопрос. Ереван этим не только отвлекает внимание всех заинтересованных сторон от основного пути, но и заводит процесс в тупик. Для достижения мирного соглашения Армения должна выполнить взятые ранее обязательства и данные обещания. Армения должна перестать параллельно пытаться реализовать свои узкие политические цели и возобновить переговоры по проекту мирного соглашения на самом высоком уровне", - подчеркнул Э.Амирбеков.

Он также отметил, что обвинения Армении в отношении Азербайджана в связи с так называемой "этнической чисткой" и "геноцидом" в Карабахе совершенно необоснованны.

"Именно Армения в течение 30 лет проводила политику этнических чисток против азербайджанцев на этих территориях. 26 февраля 1992 года Арменией был совершен геноцид в азербайджанском городе Ходжалы. Город был полностью разрушен, за одну ночь убито 613 азербайджанцев, включая женщин, стариков и детей", - подчеркнул представитель Президента Азербайджана по особым поручениям.

Он подчеркнул, что Азербайджан уважает права всех своих граждан, в том числе жителей армянского происхождения Карабахского региона. Было заявлено, что целью восстановительных и строительных работ, проводимых Азербайджаном в Карабахском экономическом районе, является устранение последствий разрушений, совершенных Арменией во время почти тридцатилетней оккупации.

"Правительство Азербайджана потратило более 7 миллиардов долларов США на восстановление инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. Но мы по-прежнему сталкиваемся с серьезной проблемой в этих районах, загрязненных противопехотными и противотанковыми минами и другими неразорвавшимися боеприпасами. За время оккупации Армения установила на этих территориях около 1,5 миллиона противопехотных мин. Число жертв минного террора в Азербайджане неуклонно растет. С момента прекращения огня до сегодняшнего дня на мине подорвались 337 человек", - отметил Э.Амирбеков.

Говоря об азербайджано-итальянских отношениях, Эльчин Амирбеков упомянул, что отношения двух стран, которые в настоящее время находятся на высоком уровне, основаны на отличном политическом диалоге и очень активном экономическом сотрудничестве.

"Наше сотрудничество не ограничивается поставками природного газа. Но это важная часть нашего партнерства. Мы изучаем возможности расширения и диверсификации экономического и торгового сотрудничества с Италией. Азербайджан считает Италию одним из своих основных партнеров в ЕС. Еще одним направлением сотрудничества является образование, в Баку мы реализуем проект итало-азербайджанского университета. Также могут быть изучены возможности расширения сотрудничества в области сельского хозяйства, обороны и туризма. Потенциал для развития существующего сотрудничества огромен. Потому что с обеих сторон есть доброжелательность и благоприятная атмосфера", - добавил Эльчин Амирбеков.

Он также отметил, что Азербайджан желает скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке.