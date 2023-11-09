"Ты просто подонок" - Рамасвами освистали на дебатах республиканцев

Пять кандидатов в президенты от Республиканской партии встретились в Майами в ходе третьих первичных дебатов предвыборного цикла 2024 года, борясь за место в качестве альтернативы лидеру Дональду Трампу.

Республиканские праймериз 2024 года начнутся через два месяца, но многие из тем для разговоров были центральными в ходе дискуссий по выдвижению кандидатов от Республиканской партии на выборах в 2012 и 2016 годах. При этом самой актуальной стала тема нынешнего ближневосточного конфликта.

На дебатах не обошлось и без оскорблений. Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и миллиардер Вивек Рамасвами доминировали в дебатах, ссорясь друг с другом и обмениваясь колкостями по поводу своих достижений и позиций.

Между кандидатами возникли острые разногласия. В частности, вражда между ними приобрела все более личный характер.

Когда пришла очередь предпринимателя рассказать о своей политике в отношении TikTok, Рамасвами сослался на Хейли и сказал: "В последних дебатах она высмеивала меня за то, что я присоединился к TikTok, в то время как ее собственная дочь на самом деле использовала приложение в течение длительного времени. Так что, возможно, ты захочешь в первую очередь позаботиться о своей семье?" Хейли выстрелила в ответ. "Не говори о моей дочери", - сказала она. И когда Рамасвами продолжил, она прервала его, сказав: "Ты просто подонок".

Аудитория освистала миллиардера.

Представляем вниманию читателей эти кадры: