https://news.day.az/politics/1613318.html Эрдоган обратился с призывом к Армении - на саммите ОЭС
Эрдоган обратился с призывом к Армении - на саммите ОЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступив на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте, обратился с призывом к Армении.
Как сообщает в четверг Day.Az, в ходе своего выступления Эрдоган заявил о большом значении каспийского перехода Среднего коридора.
Он отметил, что солидарность должна проявляться везде - от Карабаха до Афганистана.
"В результате освобождения Карабаха, мы еще немного приблизились к миру в регионе. Если Армения выполнит свои обязательства, этот процесс станет еще проще", - добавил Эрдоган.
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