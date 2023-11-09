Колоссальная дипломатическая работа Президента Ильхама Алиева - один из главных факторов победы Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Колоссальная дипломатическая работа Президента Ильхама Алиева является одним из главных факторов победы Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend казахстанский политолог, профессор кафедры медиакоммуникации и истории Казахстана АО "МУИТ" Сакен Мукан.

"Президент Ильхам Алиев провел огромную дипломатическую работу в защиту интересов страны на международных площадках, а также выстроил великолепную армию по самым последним критериям современного мира", - отметил политолог.

По его словам, историческое событие (освобождение города Шуша), имевшее место 8 ноября 2020 года, имеет особое значение для современной истории независимой Азербайджанской Республики.

"Для нынешнего молодого и будущего поколения страны - юридическое оформление деоккупации собственных территорий придало веру и здравую надежду для дальнейших успехов внешнеполитических инициатив Азербайджана не только в региональном, но и в мировом масштабе", - подчеркнул он.

Политолог упомянул, что взвешенный внешнеполитический курс Азербайджана смог преодолеть в пост-военное время такие вызовы как давление со стороны некоторых Западных стран.

"Азербайджан освободил свои международно признанные территории. Попытки некоторых стран повлиять на Азербайджан, чтобы тот остановился на достигнутом в 2020 году полностью провалились. Через практически три года после подписания Трехстороннего заявления, которое обеспечило вывод армянских вооруженных сил с некоторых районов без боя, Азербайджан в ответ на военною провокацию армянских незаконных вооруженных формирований начал антитеррористические мероприятия. Данные мероприятия продлились неполные сутки. Армяне потерпели сокрушительное поражение и капитулировали. Так, Азербайджан восстановил суверенитет и конституционный строй на всех территориях, которые ранее были оккупированы армянами", - сказал он.

Как отметил политолог, достижения Азербайджана по деоккупации важны также с точки зрения развития транзитно-логистического потенциала. Сегодня Азербайджан выступает надежным партнером в данном направлении.

Политолог также упомянул об огромных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

"Во время государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Баку в августе 2022 года была достигнута договоренность о строительстве казахстанским инвестором в городе Физули Центра творческого развития для детей имени Курмангазы. Это подарок от казахского народа азербайджанскому. Кроме этого, был подписан Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша. Таким образом, дружественные страны заинтересованы в развитии инфраструктурных проектов на освобожденных территориях", - добавил он.