https://news.day.az/politics/1613332.html Армяне в социальных сетях читают в основном азербайджанские новости - ФОТО
Армяне в социальных сетях читают в основном азербайджанские новости - ФОТО
Азербайджанские новости формируют повестку армянских социальных сетей.
Как сообщает в четверг Day.Az, самые читаемые армянами новости в социальной сети Х связаны с Азербайджаном.
В частности, Парад Победы в азербайджанском городе Ханкенди и выступление Президента Ильхама Алиева во время парада - стали трендом среди армянских пользователей социальных сетей.
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