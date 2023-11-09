Армяне в социальных сетях читают в основном азербайджанские новости

Азербайджанские новости формируют повестку армянских социальных сетей.

Как сообщает в четверг Day.Az, самые читаемые армянами новости в социальной сети Х связаны с Азербайджаном.

В частности, Парад Победы в азербайджанском городе Ханкенди и выступление Президента Ильхама Алиева во время парада - стали трендом среди армянских пользователей социальных сетей.