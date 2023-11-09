В Нью-Йорке состоялось заседание Координационного совета азербайджанцев Америки

В Турецком доме, расположенном в американском городе Нью-Йорк, состоялось заседание Координационного совета азербайджанцев Америки (КСАА).

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой, в мероприятии приняли участие 22 представителя 15 организаций из 9 штатов США, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в США и его постоянного представительства при ООН, передает Day.Az.

На заседании, начавшемся с исполнения государственных гимнов Азербайджана и США, минутой молчания была почтена светлая память основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Поприветствовав участников мероприятия, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев выступил с подробным отчетом о деятельности структуры. Он отметил направления многогранной деятельности комитета, такие проекты, как координационные советы, дома Азербайджана, азербайджанские воскресные школы и летние лагеря диаспорской молодежи.

Затем был показан видеоролик, отражающий великую Победу нашего народа.

Первое заседание Координационного совета азербайджанцев Америки, состоявшееся после прохождения им официальной регистрации в США под названием Alliance of Azerbaijani Organizations, продолжалось активными обсуждениями.

Выступавшие на мероприятии говорили о деятельности азербайджанской диаспоры в США и работе КСАА в течение 2023 года, предстоящих планах и перспективах.

Затем в КСАА были приняты 5 новых организаций-участниц. Таким образом, количество организаций-членов КСАА достигло 18.

По окончании мероприятия путем голосования были проведены выборы в структуру КСАА. Избраны члены и президент Правления и Консультативного совета. В целях решения предстоящих вопросов создана Рабочая группа.