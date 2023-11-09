В Отдельной общевойсковой армии Азербайджана прошла церемония принятия присяги

В День Государственного флага Азербайджанской Республики в Отдельной общевойсковой армии прошла церемония принятия присяги новобранцев.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

"Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новобранцы поклялись ценой собственной жизни защищать интересы, территориальную целостность и независимость Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии офицеры, солдаты и родители пожелали личному составу быть смелыми, верными Родине и своему Верховному главнокомандующему, достойно продолжать военные традиции предков.

Заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров поздравил личный состав с Днем Победы и Днем Государственного флага, а также с церемонией принятия присяги.

Было отмечено, что азербайджанский народ в этом году отмечает День Государственного флага в совершенно другом настроении - с большой радостью и гордостью. Потому что славный государственный флаг Азербайджана, олицетворяющий независимость, гордо развевается на освобожденных от оккупации землях, на всех суверенных территориях страны.

В завершение своего выступления генерал-майор Рагим Джафаров пожелал новобранцам, принявшим военную присягу, успехов в их почетной службе, как последователям военнослужащих, которые принесли радость победы азербайджанскому народу.

Церемония завершилась торжественным проходом личного состава перед трибунами", - говорится в сообщении минобороны.