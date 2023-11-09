https://news.day.az/politics/1613388.html Автомобиль посольства Армении дежурит перед резиденцией Макрона - ВИДЕО
Автомобиль посольства Армении дежурит перед резиденцией Макрона - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещены эксклюзивные кадры, снятые у Елисейского дворца.
Представляем вашему вниманию текст публикации:
"Кадры из Парижа, снято прямо у Елисейского дворца. Фургон с зелеными номерами - автомобиль посольства Армении.
Чаще всего такие автомобили выступают в роли либо машин сопровождения, либо бывают оборудованы спец-аппаратурой".
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