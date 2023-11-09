Автомобиль посольства Армении дежурит перед резиденцией Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещены эксклюзивные кадры, снятые у Елисейского дворца.

Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Кадры из Парижа, снято прямо у Елисейского дворца. Фургон с зелеными номерами - автомобиль посольства Армении.

Чаще всего такие автомобили выступают в роли либо машин сопровождения, либо бывают оборудованы спец-аппаратурой".