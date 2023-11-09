Зеленский поблагодарил Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Азербайджана за предоставленную помощь в сфере энергетики в преддверии зимы, передает Day.Az.

"Хочу сегодня поблагодарить Азербайджан. Перед зимой, как мы и договаривались с Президентом Ильхамом Алиевым, есть соответствующая помощь нашей энергетике. Мы понимаем, что этой зимой могут быть сложности. Мы готовимся. И поддержка Украины, наших людей, нашей энергетики является критически важной", - заявил он в вечернем видеообращении.