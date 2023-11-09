Искусство лжи: как Арарат Мирзоян водил за нос ЮНЕСКО

Автор: Мехти Ахмедзаде

В течение почти трех десятков лет длился Карабахский конфликт, в результате которого Арменией были оккупированы 20% территорий Азербайджана и более 1 миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Проводя политику как этнического, так и культурного геноцида, Армения целенаправленно стирала следы азербайджанцев, исконных жителей этих территорий, грабила, уничтожала, присваивала и изменяла происхождение культурного наследия азербайджанского народа.

В период оккупации, несмотря на многочисленные обращения в соответствующие структуры и организации, почти никто не оказал помощи пострадавшему Азербайджану. В том числе и ЮНЕСКО, которая все это время заботилась лишь о так называемом "армянском наследии" Карабаха. Впрочем, предрасположенность к байкам армянства у этой организации не удивляет. Ее главой является французский политик Одри Азуле, что уже объясняет многое.

Теперь же, ситуация поменялась, а Азербайджан добился справедливости, выполнил силой резолюции ООН, освободил Карабах от оккупации и восстановил свой суверенитет, Армения всячески топчется на своем месте, чтобы хоть как-то убедить ЮНЕСКО предпринять какие-то действия, несмотря на то, что никакого армянского наследия из покон веков на территориях Азербайджана не было - все, что там появилось, всякие хачкары, появилось после того, как азербайджанцы были насильно изгнаны с этих земель.

Больше всех ЮНЕСКО старается вести за нос Арарат Мирзоян, который выступил на 42-й сессии Генеральной конференции организации в Париже.

В своей речи Мирзоян сказал то, что уже потеряло интерес и устарело: о сложной ситуации в регионе, хотя сложности создает непосредственно Армения, отказываясь от мирного договора и делимитации, рассказывал сказки о "10-месячной блокаде" Карабаха, "гуманитарном кризисе", "нехватке продовольствия", медикаментов, газа, электричества, воды, Солнца, кислорода...

Короче говоря пересказал в 150-й раз все, что было опровергнуто не только доказательствами, предоставленными азербайджанской стороной, но и самими армянами, находившимся тогда в ЗВО РМК - они пили , тусили, гуляли, кушали в ресторанах. И все эти кадры армянском сегменте Instargram-a.

Видимо, Мирзоян надеется, что если долго повторять одно и тоже, что-то может помочь Армении, хотя всем известно, что вранье приносит лишь беды.

Далее глава армянского внешнеполитического ведомства глаголил о неком "принудительном перемещении" и "этнических чистках", причем ни первого, ни второго не было. После завершения антитеррористических мероприятий, армяне сами приняли решение собрать свои вещи и покинуть освобожденную территорию Азербайджана, несмотря на то, что центральные власти предлагали план по реинтеграции - они могли стать полноправными гражданами нашей страны и продолжить свою жизнь на этой земле.

Довольно гуманно, нет? Учитывая то, как армяне поступали с азербайджанцами во время Первой Карабахской войны, изгоняя их из этих земель. Армянские боевики стреляли в спину, убивали детей, женщин, стариков. Те, кому удалось сбежать, сбежали босиком, не взяв ничего. Те, кому удалось сбежать, сбежали босиком, не взяв ничего. Вот, что такое этническая чистка, а не то, что было в конце сентября. Все видели, как уезжали армяне - добровольно, без проблем, собрав вещи, не боясь за свою жизнь и выстрела в спину.

Но как бы не старался Мирзоян, все его новые-старые сказки обречены на провал, ибо время играет против Армении, нужно делать выбор - вечное и непонятное страдание, либо мирный договор и развитие. Глава МИД Армении может продолжать свой туризм, катаясь по миру в поисках поддержки, но добиться ничего не сможет, так как мир давно изменился и потакать Еревану уже не будет.