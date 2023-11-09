Галатская башня в Стамбуле освещена цветами азербайджанского флага

Галатская башня в Стамбуле освещена цветами азербайджанского флага.

Как сообщает Trend, данная инициатива состоялась по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня азербайджанского флага.