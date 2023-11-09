https://news.day.az/politics/1613391.html Галатская башня в Стамбуле освещена цветами азербайджанского флага - ФОТО - ВИДЕО
Галатская башня в Стамбуле освещена цветами азербайджанского флага - ФОТО - ВИДЕО
Галатская башня в Стамбуле освещена цветами азербайджанского флага.
Как сообщает Trend, данная инициатива состоялась по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня азербайджанского флага.
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