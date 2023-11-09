Саммит ОЭС: о перспективах на фоне исторической победы Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

В Узбекистане прошел 16-й саммит Организации экономического сотрудничества, в котором приняли участие руководители и высокопоставленные официальные лица 10 стран-членов организации. В первую очередь речь идет о Президентах Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Туркменистана. Чтобы понять сегодняшние реалии, имеет смысл совершить небольшой экскурс в историю данной организации.

ОЭС была образована в 1985 году странами Центральной Азии и Ближнего Востока. Она является правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями - Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств, включая Азербайджан.

На сегодняшний день ОЭС превратилась в очень мощную и перспективную организацию. Так, товарооборот между ее странами-членами в прошлом году составил 85 миллиардов долларов. Это - далеко не предел и есть все возможности и планы удвоить этот товарооборот вдвое к 2030 году. Азербайджан готов внести весомую лепту в достижение этой цели.

Наша страна решила самую свою главную, историческую задачу - восстановила суверенитет и территориальную целостность в полном объеме. В этом смысле нынешний саммит ОЭС был знаковым. Он прошел в День национального флага Азербайджана. Того самого флага, обернувшись в который в ходе 44-дневной войны шли на штурм неприступных карабахских гор наши герои.

Флаг Азербайджана ныне реет над всей нашей страной, над всем освобожденным Карабахом, от города Шуша до Ханкенди. Это была победа над жестоким и коварным врагом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите ОЭС, напомнил о том, что в период оккупации Армения уничтожила 9 азербайджанских городов и сотни сёл, разрушила и осквернила исламское культурное и историческое наследие нашего народа. 65 из 67 мечетей были разрушены, а оставшиеся использовались как хлев для коров и свиней.

Это все шокирующие своим цинизмом и жестокостью преступления, за которые Армения не ответила. Увы, против нее так и не были введены санкции, на официальный Ереван никогда не оказывалось никакого политического давления со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджан вынужден был своими усилиями восстанавливать историческую и правовую справедливость.

Это было наше законное право, но сколько же нашлось государств, политики которых открыто встали на сторону государства-оккупанта! Они презрели все нормы международного права, морали, нравственности. Но это не помогло ни им, ни Армении. Азербайджан, ведомый блестящим политиком мирового уровня, Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым достиг всех поставленных целей.

"Мы восстановили свою территориальную целостность и суверенитет силовым путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН и гордимся этим. Я выражаю признательность государствам-членам ОЭС, которые поздравили Азербайджан с этой исторической победой", - заявил глава нашего государства.

И это были слова блестящего стратега и тактика, доказавшего свою способность достигать целей, которые казались недостижимыми, вопреки козням врагов и опираясь на помощь преданных друзей.

Нашей стране есть чем гордиться помимо великой победы над армянскими оккупантами и их союзниками. Как справедливо подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев, за последние годы наша страна инвестировала миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и стал одним из транспортно-логистических узлов Евразии вдоль транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". И сегодня транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана доступна странам-членам ОЭС.

Также напомню, что в ближайшем будущем Азербайджан станет потенциальным экспортером "зелёной", в том числе водородной энергии. И тут важно напомнить, что наша страна уже официально утверждена в качестве страны, где будет размещен Центр чистой энергии ОЭС. Да, потенциал экономического развития Азербайджана, особенно после освобождения всех оккупированных территорий нашей страны, огромен.

Огромен и потенциал развития отношений между государствами-членами ОЭС. И речь идет не только о политической или экономической составляющей, но и о культурном взаимообмене. Каждая из стран-членов ОЭС вправе ощущать себя членом большой семьи государств, имеющих так много общего. И лидеры этих стран увидят, сколь огромных успехов добьется Азербайджан, посетив нашу страну на следующем саммите ОЭС, который пройдет в Азербайджане.