Призывы Армении направить оценочную миссию в Карабахский регион Азербайджана

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде прокомментировал необоснованные заявления, сделанные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном во время выступления в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, передает Day.Az.

"Мы решительно отвергаем необоснованные и полные лжи обвинения, выдвинутые против Азербайджана 9 ноября 2023 года министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном во время выступления в Париже в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Недопустимо, чтобы Армения, совершившая массовые убийства и преступления против человечности в ходе почти 30-летней военной агрессии против нашей страны, нарушившая фундаментальные права около миллиона азербайджанцев, лицемерно продолжала обвинять Азербайджан в "этнической чистке" армян, добровольно отправившихся в Армению, пытаясь злоупотреблять в этом направлении различными международными платформами.

Очевидно, что подобные необоснованные претензии Армении прямо противоречат докладам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в этой стране.

Что касается утверждений об угрозе культурных и исторических памятников в Карабахском регионе Азербайджана, то совершенно необоснованно, что Армения, известная умышленным разрушением, присвоением, изменением, а также незаконным перемещением нашего культурного наследия на бывших оккупированных территориях нашей страны и в Армении, обвиняет Азербайджан в этом вопросе.

А неуместная ссылка министра Армении на решение Международного суда в этом вопросе - не что иное, как попытка искажения судебных решений.

Наши исторические и религиозные памятники, расположенные на суверенных территориях Азербайджана, являются нашим национально-культурным наследием и охраняются независимо от их происхождения, светской или религиозной принадлежности.

Призывы Армении к реализации оценочной миссии в Карабахский регион Азербайджана с такой международной платформы, как ЮНЕСКО, на которую возложена задача сохранения культуры, религии, истории, - не что иное, как лицемерие. Именно Азербайджан неоднократно призывал к осуществлению оценочных миссий, но, к сожалению, это было невозможно из-за препятствий со стороны Армении. Сама ЮНЕСКО подтвердила этот факт в своем отчете за 2005 год.

Мы еще раз становимся свидетелями того, как Армения, продолжая лживую и клеветническую риторику против Азербайджана с различных международных платформ, продолжает клеветническую кампанию против нашей страны, тем самым решительно подрывая перспективы мирного соглашения.

Мы надеемся, что армянская сторона не упустит этот исторический шанс на мир в регионе и не будет препятствовать усилиям по обеспечению региональной стабильности и экономической стабильности, от которых выиграет ее страна", - говорится в комментарии.