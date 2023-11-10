В Телеграм-канале "Бакинский бурила" размещена публикация о том, как бывший главарь армянских сепаратистов Самвел Шахраманян может оказаться за решеткой.

Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Последний главарь карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян может в ближайшее время оказаться за решеткой, сообщают СМИ.

Так, его собираются вызвать на слушания в комитет парламента Армении, занимающийся расследованием поражения в 44-дневной войне. Парламентарии собираются выяснить, чем именно занимался Шахраманян, как повлиял на исход боевых действий и так далее. Самвелка, к слову, в то время был "министром патриотизма, спорта и туризма" сепаратистов.

Источники в армянском правительстве не сомневаются, что вызов Шахраманяна на слушания - это намек ему от властей. Если Шахраманян продолжит мелькать в публичном поле и "мутить воду", то его будущее очевидно: сформировать обвинения и посадить Самвела будет нетрудно.

Пашинян медленно, но верно продолжает зачищать свою внутриполитическую поляну от любых возможных конкурентов".