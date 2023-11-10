Азербайджанский спецназ поднялся на вершину «Гапыджиг»

В связи с 20-летием избрания Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Президентом Азербайджанской Республики Спецназ Отдельной общевойсковой армии совершил восхождение на вершину "Гапыджиг".

Как сообщили Day.Az в Минобороны, спецназ преодолел трудные горные перевалы и поднялся на вершину "Гапыджиг", расположенную на территории Ордубадского района и высота которой составляет 3905 метров.

Спецназовцы прикрепили на вершине табличку, посвященную 20-летию преданной службы Президента Ильхама Алиева Родине, народу и государственности. На табличке изображен Железный кулак.