Автор: Байрам Эльшадов

Армяне вбросили фейк, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Украиной. В своем аккаунте в Х (бывший Твиттер) так называемый журналист Роберт Ананян, позиционирующий себя как "независимый", распространил дезинформацию о том, что изъятое в Карабахе оружие якобы передано России для использования на войне в Украине.

Если прочесть полностью все каракули, которые настрочил псевдожурналист, то лживость утверждений Ананяна просматривается уже с первого предложения. Ссылаясь на видеоролики перемещения военной техники в Интернете, врунишка представляет это как доказательство передачи вооружения.

Либо Ананян действительно прикидывается дурачком, либо пытается ввести в заблуждение людей, не пристально следящих за ситуацией в регионе и привить им неправильное мнение. Для тех, кто не знает - техника, которая вывозилась на кадрах в соцсетях, принадлежит российским миротворцам. Что подтверждает недавнее заявление Минобороны России, в котором говорится о завершении ротации личного состава миротворческого контингента, а также транспортировки вооружения и военной техники в Россию для планового ремонта.

Идиотизм умозаключений псевдожурналиста на этом не заканчивается. После прочтения ереси Ананяна у любого здравого человека возникнет вопрос - если Азербайджан передал из Карабаха всю военную технику российской стороне, то что тогда стоит в Парке военных трофеев в Баку? Что тогда демонстрировалось на параде Победы в Ханкенди, который до сих пор громко обсуждается среди армянских пользователей соцсетей? Брошенная сепаратистами вся военная техника является трофеями Азербайджана, как бы ни было это тяжело признавать армянам.

Но стоит отдать должное Ананяну, ведь в своем лживом опусе невольно упомянул один правдивый момент. Он признался, что Азербайджан изъял вооружение у ВС Армении, тем самым подтвердив то, о чем так долго Баку предупреждал мировое сообщество. В нарушение положений трехстороннего заявления Армения не вывела полностью свои силы с территории Азербайджана. Надеемся, что после этого в басни армян и их покровителей о войне азербайджанской армии якобы с мирным населением, желающих верить поубавится.

Очевидно, что данный вброс рассчитан на западную аудиторию, чтобы представить нашу страну в качестве стороны российско-украинского конфликта. Принципиальная позиция Азербайджана основана на общепризнанных нормах и принципах международного права в отношении уважения прав, относящихся к суверенитету государств, о чем неоднократно говорилось на уровне МИД. Азербайджан и Украина неизменно признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Поэтому армянам пора перестать сваливать все с больной головы на здоровую, чтобы не выставлять себя на посмешище.