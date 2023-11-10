B рамках «Года Гейдара Алиева» в Барселоне прошел оперный концерт «Герои Победы»

В испанском городе Барселона состоялся оперный концерт под названием "Герои Победы", посвященный 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага.

На мероприятии, организованном "Обществом азербайджанцев Барселоны" и Домом Азербайджана в Барселоне при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, присутствовали сотрудники посольства Азербайджана в Испании, представители азербайджанской общины, местной общественности и СМИ.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете, вначале был исполнен Государственный гимн Азербайджана, присутствующие минутой молчания почтили светлую память выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины.

Был продемонстрирован видеоролик, посвященный Дню Победы Азербайджана.

Выступившие перед концертом посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов и руководитель "Общества азербайджанцев Барселоны" и Дома Азербайджана в Барселоне Керим Керимов поздравили соотечественников и друзей нашей страны с Днем Победы, золотыми буквами вписанным в современную историю Азербайджанской государственности. Отмечалась огромная важность с большим успехом продолжаемой победоносным Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым дальновидной политики, основа которой была заложена выдающимся государственным деятелем Гейдаром Алиевым, в достижении Азербайджаном такой вершины, как полное восстановление территориальной целостности. Было подчеркнуто, что поднятие государственного флага Азербайджана и проведение парада Победы в Ханкенди стали событиями, которыми гордится каждый азербайджанец.

Затем гостям была представлена разнообразная концертная программа с участием народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой и групп испанских и азербайджанских танцев.