Внук шехида Первой Карабахской войны погиб в боях против ХАМАС

Посольство Израиля в Азербайджане глубоко скорбит в связи с гибелью 7 октября 20-летнего военнослужащего азербайджанского происхождения, сержанта Лиора Азизова, во время боевых действий против ХАМАС.

Об этом говорится в аккаунте посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети "X", сообщает в пятницу Day.Az.

"Он был бойцом бригады "Голани". Отец Лиора Тимур стал жертвой теракта в Израиле в 2005 году и скончался 5 лет спустя от физических и психологических травм. Его дед Вахид Азизов героически погиб во время Первой Карабахской войны в 1992 году и похоронен в Аллее шехидов. Мы бесконечно опечалены болью и потерями этой семьи. Мать Лиора, Натали, говорит, что он был умным, чутким ребенком, хотел стать врачом и художником. В первый день войны он позвонил домой и сказал: "Здесь идет перестрелка, но я в порядке, не волнуйтесь. Мама, я снова позвоню, обещаю, люблю тебя". Это был последний звонок от него. Пусть покоятся с миром души Лиора и других членов семьи Азизовых, ушедших из жизни", - говорится в публикации.