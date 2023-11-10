Очередное фиаско Франции и Армении в Организации Франкофонии

В эти дни в Камеруне завершилась министерская встреча Организации Франкофонии, учредителем которой является Франция.

Как сообщает Day.Az, после проведенных Азербайджаном в сентябре антитеррористических мероприятий в Карабахе Франция и Армения, ведущие клеветническую кампанию против Азербайджана на всех международных площадках, предприняли некоторые предварительные попытки на этом заседании организации, но их усилия не принесли никаких результатов.

Учреждение внутри Франкофонии в Камеруне группы Движения неприсоединения, председателем которого является Азербайджан, и дружественное отношение этих стран к Азербайджану дали повод заранее говорить о том, что эти усилия Армении потерпят неудачу.

В то же время, несмотря на все усилия Франции и Армении, большинство антиазербайджанских положений резолюции, предложенной на саммите Организации Франкофонии, членом которой Азербайджан не является, в Тунисе в ноябре прошлого года, были отклонены, и усилия в связи с этой резолюций не принесли желаемых результатов. Все это заставило Францию ​​и Армению отказаться в Камеруне от подобных попыток.