Конфуз Пашиняна на Парижском форуме

Принимая участие в международных мероприятиях, премьер-министр Армении Никол Пашинян раз за разом попадает в нелепые ситуации. Исключением не стал и Парижский форум мира.

Во Франции Пашинян рассчитывал на многое - встретиться и пообниматься на камеру со "старшей сестрой" Эммануэлем Макроном, похвастаться о мнимых достижениях Армении, ну и конечно же пожаловаться на Азербайджан, который, дескать, препятствует миру.

Но общественности Воваевич запомнился лишь тем, что не смог удержать в руках и опрокинул на пол наушники. Затем "почетный" армянский гость переместил свое внимание на микрофон, разглядывая его так, словно видел первый раз в жизни. Видимо настолько приглянулся электроакустический прибор Воваевичу, что захотел отвезти домой в Армению.

Думается, сердобольные организаторы Парижского форума не откажут дорогому гостю в его желании. Смотрим видеоролик и улыбаемся.