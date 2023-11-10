Роковая ошибка: ускоренное погружение Армении в болото проблем

Автор: Акпер Гасанов

Какие-то совсем грустные перспективы открываются для Армении. Руководство этой страны совершает зарубежные вояжи. Вот и премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Францию. Но реального прока от этих поездок для Армении нет и быть не может. Потому, что настоящее и будущее региона определяется странами региона, а вовсе не Парижем, Брюсселем или Вашингтоном.

И тут имеет смысл обратить внимание на кардинальное изменение отношений между Баку и Тегераном. В Узбекистане, где прошел 16-й саммит Организации экономического сотрудничества, состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его иранского коллеги Ибрахима Раиси. И то, что прозвучало из уст Раиси, стало настоящим холодным душем для официального Еревана, который десятилетиями выстраивал свою региональную политику с опорой на Россию и Иран.

Как заявил Раиси, в Иране рады, что "Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию. Это - Азербайджан. Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность". Он также выразил надежду, что "Карабах будет восстановлен и реконструирован". Не знаю, запивали ли коньяком валидол после этих заявлений президента Ирана, но спертый запах очередного фиаско в кабинетах руководства РА должен был стоять.

Тем более, что Раиси добавил, что иранские компании готовы помогать нашим дорогим друзьям из Азербайджана в восстановлении Карабаха. Также он отметил улучшение транспортной и транзитной ситуации между Азербайджаном и Ираном. "Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность ... в этой сфере", подчеркнул Ибрахим Раиси.

Наконец, он заявил о том, что в предыдущие годы в Иране наблюдали попытки внерегиональных сил вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном. Он констатировал, что "вопреки желаниям наших противников, наши отношения день ото дня улучшаются", и планы тех стран, которые "пытаются вставлять палки в колеса" в отношения ИРИ и Азербайджана, "проваливаются"".

А кто за уши пытается протащить эти внерегиональные силы на Южный Кавказ? Ответ очевиден- это делает Армения. Она заигрывает с Францией, ЕС и даже с далекой, холодной Канадой. Да, при этом в Ереване убеждают себя в том, что можно одновременно сидеть на нескольких стульях. Но реальность показывает, что это не так и что РА лишь закрепляет за собой статус регионального изгоя.

Запад ей не поможет. Да, возможны определенные и временные финансовые подачки. Но это вовсе не то, что позволит РА выбраться из болота, в которое она забрела три десятка лет назад, выбрав путь территориальных претензий к Азербайджану. Единственный путь спасения РА- это нормализация отношений с Баку и Анкарой. Но никаких реальных шагов в этом направлении Армения не делает.

Плюс, она не хочет понимать и принимать новых реалий, сложившихся после полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности. "В сентябре мы провели антитеррористическую операцию, в результате которой сепаратизму в Азербайджане положен конец. Это создает возможности не только для более активного развития Азербайджана, но также создает благоприятную обстановку во всем регионе", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите ОЭС.

Глава нашего государства напомнил, что в течение трех лет после Второй Карабахской войны Армения отказывалась и отказывается от выполнения своих обязательств, а именно предоставление проезда из основной части Азербайджана в Нахчыван. "Это их выбор, думаю, они совершили большую ошибку. Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз. Я уверен, что этот проект будет реализован в короткие сроки и станет еще одним направлением транспортного коридора "Север-Юг". То есть, в результате у нас будет два маршрута: один - через Астару, один - через Агбенд, и оба маршрута будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном, а также будут доступны нашим соседям и партнерам в других странах", констатировал Президент Азербайджана.

Глава государства абсолютно прав. Азербайджан неоднократно взывал к здравомыслию руководства РА. Но там снова предпочли идти своим путем. Тем самым, который уже завел их в политико-экономическое болото, закрепив за РА статус государства-лузера региона. Сейчас мы видим, что Ереван не извлек уроков из своих провалов. Он сделал ставку на силы, расположенные вне нашего региона. Пашинян и его команда ведут себя, как герои известного советского мультфильма, мечтающие о сказочном мосте до самого, до Парижа. Но в итоге моста такого не будет. Регион будет развиваться, предоставив РА и ее обитателям возможность любоваться этим процессом со стороны.