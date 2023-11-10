Азербайджан придает особое значение восстановлению культурных и религиозных объектов в регионе

7-10 ноября 2023 года делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым, совершила рабочий визит во Францию для участия в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, Азербайджан был избран одним из вице-президентов Генеральной конференции единогласным решением в первый день сессии.



В рамках визита заместитель министра Эльнур Мамедов выступил в рамках общеполитических дебатов Генеральной конференции, а также провел ряд двусторонних встреч.

Выступая 10 ноября с заявлением, заместитель министра Эльнур Мамедов сказал, что Азербайджан является одним из ключевых партнеров Организации и регулярно способствует межкультурному и межрелигиозному диалогу с важными глобальными инициативами.

В своем выступлении заместитель министра затронул вопрос полного уничтожения существующих историко-культурных и религиозных памятников в Карабахском регионе Азербайджана, а также на территориях Армении на почве национальной ненависти к азербайджанцам, и отметил, что Азербайджан неоднократно обращалась по этому поводу в ЮНЕСКО и другие международные организации.



Было подчеркнуто, что несмотря на многочисленные призывы Азербайджана принять срочные меры по обеспечению защиты существующего культурного наследия и организации соответствующих миссий по установлению фактов, этого не удалось добиться из-за препятствий армянской стороны.



В своем выступлении замминистра также рассказал о масштабных работах по реконструкции и восстановлению, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период, и сообщил, что Азербайджан придает особое значение восстановлению существующих культурных и религиозных объектов в регионе, и что в этом направлении было предпринято много шагов.



В рамках визита заместитель министра Эльнур Мамедов также провел двусторонние встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, заместителем генерального директора по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос.

На встречах состоялся обмен мнениями об отношениях Азербайджан-ЮНЕСКО, текущей повестке сотрудничества, в том числе перспективах сотрудничества Организации в области социальных и гуманитарных наук, многочисленных инициативах, выдвинутых Азербайджаном.

Также на встречах была дана подробная информация об уничтожении Арменией исторических, культурных и религиозных памятников на территориях как Азербайджана, так и Армении. В связи с этим прозвучал призыв направить в Армению соответствующую ознакомительную миссию с целью оценки нынешнего состояния культурного наследия Азербайджана.



Было указано, что утверждения Армении, что якобы культурные и исторические памятники в регионе находятся в опасности после проведенных Азербайджаном антитеррористических мер в Карабахе необоснованны, и это подтвердили две миссии ООН в регионе.



На встрече была подчеркнута важность инициативы "Бакинский процесс" по межкультурному диалогу.



Заявив, что ЮНЕСКО является главным сторонником и партнером "Бакинского процесса", а также Всемирного форума межкультурного диалога, была выражена надежда на продолжение этого сотрудничества.

На 42-й сессии Генеральной конференции, которая продлится до 22 ноября 2023 года, Азербайджан будут представлять различные институты в соответствующих областях.