Необоснованные заявления Пашиняна демонстрируют, что Армения не отказалась от политических манипуляций

Необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные им 10 ноября на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции, демонстрируют, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и искаженных интерпретаций.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись "этнической чистке".

Армения, которая в течение 30 лет проводила агрессивную политику, нарушала фундаментальные права до одного миллиона азербайджанцев, совершала беспрецедентный геноцид и массовые убийства азербайджанцев без какого-либо различия между детьми, женщинами и стариками, не имеет морального права обвинять Азербайджан в "этнической чистке".

Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что переселение армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, в Армению по их личному решению не имеет ничего общего с принудительным переселением. Еще раз напоминаем премьер-министру, что подобные беспочвенные обвинения явно противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, посетивших регион, а также действующих в Армении.

Преподнесение премьер-министром Армении требования о безопасном и достойном возвращении Общины Западного Азербайджана на родную землю как "территориальная претензия" и "подготовка к агрессии" против Армении является необоснованным. Именно армянская сторона полностью отвергла предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге и тем самым продемонстрировала свою незаинтересованность в мире и стабильности в регионе.



Подчеркивая важность признания суверенитета и территориальной целостности, соблюдения Алма-Атинской декларации 1991 года по вопросу делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, а также соблюдения принципов суверенитета, юрисдикции и равенства стран для установления транспортных и экономических связей в регионе премьер-министр забыл, что эти принципы в Армении не соблюдаются уже более 30 лет.

В отличие от Армении, сразу после 44-дневной войны именно Азербайджан предложил Армении мир на основе 5 основных принципов. Армения продолжает нарушать эти принципы своими претензиями к нашей стране.



Мы призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную клеветническую риторику в адрес нашей страны с использованием различных международных платформ, прекратить делать заявления, наносящие вред перспективам мира, и использовать созданные исторические возможности для превращения Южного Кавказа в регион мира и сотрудничества.



Мы надеемся, что Армения даст адекватный ответ на призывы Азербайджана в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора в ближайшее время", - отметили в МИД Азербайджана.