В Эр-Рияде состоится внеочередной совместный арабо-исламский саммит

Саудовская Аравия проведет в субботу в Эр-Рияде внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в социальной сети X (ранее Twitter).

"С учетом исключительных обстоятельств, происходящих в секторе Газа, и после консультаций Королевства Саудовская Аравия с Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества было решено провести внеочередной совместный арабо-исламский саммит в Эр-Рияде в субботу, 11 ноября 2023 года", - указано в сообщении.