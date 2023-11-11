В Телеграм-канале "Бакинский бурила" размещена публикация о том, как армянские власти продолжают искать виноватых и "козлов отпущения".

Day.Az представляет текст публикации:

Под шумок рассуждений о развороте от России к Западу Никол Пашинян продолжает сводить счеты с возможными политическими конкурентами. Очередь дошла и до бывшего командующего армией сепаратистов Джалала Арутюняна.

На него после войны 2020 года завели дело, обвинив в халатности и в том, что он начал "контрнаступление", которое закончилось уничтожением большого числа сепаратистов.

На днях сразу 11 армянских военных экспертов выступили в суде и заявили, что Джалал действовал в рамках своих полномочий, все сделал правильно, отправив оккупантов на убой. Дело прекратили, обвинение сняли.

Но вот незадача - на следующий же день на Арутюняна завели НОВОЕ дело - ПО ТОЙ ЖЕ статье и ПО ТОМУ ЖЕ случаю.

Изящества - ноль, но Воваевич видимо решительно настроен закрыть всех своих потенциальных конкурентов надолго.