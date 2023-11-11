Пашинян вновь устроил демарш против России

По данным армянского издания "Паст", в первой половине октября премьер-министр Армении Никол Пашинян организовал закрытую встречу с участием экспертов и представителей некоторых информационных платформ и пропагандистских СМИ, передает в субботу Day.Az.

Как сообщается, целью встречи было оглашение направления внешнеполитического вектора правительства. Источник издания отмечает, что Пашинян подтвердил наличие изменения во внешней политике, но подчеркнул, что Армения не будет официально заявлять об изменении, так как некоторые зарубежные партнеры, в частности, Иран против этого.

Он добавил, что тем не менее это произойдет, но молча, "мягко".

По словам того же источника, Пашинян заявил, что больше не будет участвовать в работе ОДКБ, а также СНГ, и что ищет замену этим структурам. Он отметил, что есть много интересных обещаний со стороны западных партнеров по различным направлениям.

По данным "Паст", в ответ на многочисленные тревожные вопросы участников встречи Пашинян заявил, что "оставаться в союзе с Россией бессмысленно", заверил, что "РФ больше никому не может помочь, она ослаблена войной и санкциями, и больше не является прежней силой, принимающей решения".

Более того, премьер Армении добавил, что в случае ухода от России Армении ничего не грозит, "потому что Москва уже не сможет никого наказать".