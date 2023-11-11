https://news.day.az/politics/1613735.html Азербайджан вносит вклад в эффективную реализацию мандата ЮНЕСКО
Азербайджан вносит вклад в эффективную реализацию мандата ЮНЕСКО
Азербайджан как член Исполнительного совета ЮНЕСКО вносит ценный вклад в эффективную реализацию мандата организации.
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, сообщает Day.Az.
"Мы также проводим работу в Комитете по охране культурных ценностей во время вооруженных конфликтов - комитете, который чрезвычайно важен для нас, поскольку мы долгое время страдали от вооруженной агрессии и оккупации", - сказал он.
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